أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - برشلونة قلق من دخول خصمه التقليدي سباق ضم بوجبا

Google+ Print
تقرير - برشلونة قلق من دخول خصمه التقليدي سباق ضم بوجبا تقرير - برشلونة قلق من دخول خصمه التقليدي سباق ضم بوجبا

ذكر موقع دون بالون الإسباني تخوف إدارة برشلونة من تحركات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا.

ولفت نجم وسط يوفنتوس أنظار كبار أوروبا بمستواه الرائع الموسم الماضي وترغب العديد من أندية النخبة في القارة العجوز في الحصول على خدماته.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال لبرشلونة إلا أن تمسك يوفنتوس به وحرمان البلوجرانا من إجراء تعاقدات الصيف الماضي حال دون إتمام الصفقة.

وأشار الموقع إلى الخوف الذي ينتاب مسؤولو برشلونة لعلمهم بقدرة ريال مدريد على دفع مبلغ أكبر للتعاقد مع صاحب الـ22 عاما من البيانكونيري.

وكتب الموقع أن ريال مدريد قد يقدم عرضا قيمته 80 مليون يورو لشراء لاعب مانشستر يونايتد السابق وقد يتخلى في نفس الوقت عن فكرة استرجاع ألفارو موراتا من يوفنتوس.

وأكد الموقع أن الصراع على ضم بوجبا لن يكون بين قطبي إسبانيا وحسب وإنما يرغب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بقوة في انتداب اللاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع