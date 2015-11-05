تقرير - برشلونة قلق من دخول خصمه التقليدي سباق ضم بوجبا

ذكر موقع دون بالون الإسباني تخوف إدارة برشلونة من تحركات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا.

ولفت نجم وسط يوفنتوس أنظار كبار أوروبا بمستواه الرائع الموسم الماضي وترغب العديد من أندية النخبة في القارة العجوز في الحصول على خدماته.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال لبرشلونة إلا أن تمسك يوفنتوس به وحرمان البلوجرانا من إجراء تعاقدات الصيف الماضي حال دون إتمام الصفقة.

وأشار الموقع إلى الخوف الذي ينتاب مسؤولو برشلونة لعلمهم بقدرة ريال مدريد على دفع مبلغ أكبر للتعاقد مع صاحب الـ22 عاما من البيانكونيري.

وكتب الموقع أن ريال مدريد قد يقدم عرضا قيمته 80 مليون يورو لشراء لاعب مانشستر يونايتد السابق وقد يتخلى في نفس الوقت عن فكرة استرجاع ألفارو موراتا من يوفنتوس.

وأكد الموقع أن الصراع على ضم بوجبا لن يكون بين قطبي إسبانيا وحسب وإنما يرغب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بقوة في انتداب اللاعب.