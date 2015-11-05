نيمار: برشلونة يفتقد ميسي.. لكنني في قمة مستواي

(إفي): أكد نيمار، مهاجم برشلونة أن فريقه يفتقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن الملاعب للإصابة، ولكنه شدد في نفس الوقت أنه يمر بحالة جيدة، وذلك بعد الفوز على باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثية نظيفة في رابع جولات المجموعة الخامسة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقال نيمار - الذي سجل هدفين في مرمى باتي وصنع الثالث - في تصريحات صحفية عقب المباراة:"بالطبع نفتقد ميسي، إنه اللاعب الأفضل في العالم، ولكنني في لحظة رائعة، أفضل لحظات حياتي. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

وأوضح "أنا سعيد للغاية بالمباراة. حققنا هدفنا بالفوز. سجلنا الأهداف التي كنا نحتاجها، تهانينا للفريق".

وأشار إلى أنه قطع "مشوار طويل لتسجيل الهدف الثالث، ولكن الفضل في الهدف يعود بدرجة كبيرة للويس سواريز، الذي يمر بلحظة رائعة".