هالي بيري تختار فتيات 007 لإطلالتها الأولى بعد الطلاق

أطلّت النجمة الأمريكية، هالي بيري، لأول مرة على السجادة الحمراء، بعد إعلان خبر طلاقها رسمياً من الممثل الفرنسي، أوليفييه مارتينيز، بعد عامين من الزواج.

حضرت بيري الإحتفالية التي أقيمت في متحف كاليفورنيا الأمريكي الافريقي، في مدينة لوس أنجلوس لتكريم النساء البطلات في أفلام جميس بوند، وذلك بمناسبة إطلاق فيلم بوند الأخير،سبكتر.

وبدت النجمة السمراء، البالغة من العمر 49 عاماً، فاتنة ومشعة في فستان أزرق بسيط. أما الفرحة الأكبر بالنسبة إليها في الحفل، فهو إنضمام من فتيات 007 السابقات، حيث بدت سعيدة بلقائهن ، كناعومي هاريس، ترينا باركس وغلوريا هندري.

وكانت النجمة في العامين الماضيين نادراً ما تظهر في أي مناسبة دون وجود زوجها السابق أوليفيه معها.

يذكر أن بيري مرّت بفترة صعبة مؤخراً، خصوصاً وأن زوجها الأول لاعب الكرة الأمريكي السابق دايفيد جاستيس، قام بنشر خبر طلاقها من مارتينز على حسابه في تويتر، ما أغضبها كثيراً..

هالي بيري لديها طفل من مارتينيز هو ماسيو البالغ من العمر سنتين، كما يعد مارتينيز هو الزواج الثالث لهالي في حياتها حيث انها تزوجت سابقاً من لاعب البيسبول ديفيد جاستس، والمغني أريك بينيت.

لدى هالي إبنة تدعى نهلا، تبلغ من العمر 7 سنوات، وهي من علاقة عاطفية مع عارض الأزياء جابرييل اوبري.