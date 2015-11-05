المحطة 3 بميناء جبل علي بدبي.. أرقام قياسية عالمية

تشهد محطة الحاويات رقم 3 نمواً متسارعاً في حركة المناولة منذ افتتاحها قبل أقل من عام، وما يعرف عن فريق مناولة سفن الحاويات عن بعد في تشغيل المحطة، حرصهم على تحطيم الأرقام القياسية، وقد حقق الميناء تنافسية كبيرة، تتسابق إليها الموانئ في العالم.

وحول أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها المحطة في عام، يقول حسن الشيخ، المدير المناوب: "تعد المحطة أكبر منشأة من نوعها تعمل بشكل شبه آلي في العالم، وبطاقة استيعابية تبلغ 4 ملايين حاوية، وتعد الأحدث في المنطقة. وهي قادرة على مناولة 4 سفن عملاقة في وقت واحد".

ويضيف الشيخ: "أما أهم خصائص رافعات الرصيف البالغة 19 رافعة فهي مزودة بأحدث تقنيات التحكّم، ويتم تشغيلها عن بعد من غرفة تحكم متطورة ويمكنها مناولة السفن العملاقة من الجيل الجديد (بعرض 25 حاوية)".

وحول أهم خصائص جرارات ساحة الحاويات، يقول الشيخ: "الجرارات، البالغ عددها 168 جراراً، مزودة بأحدث نظم التحكّم والسلامة ومتوافقة مع أنظمة التشغيل الآلي للرافعات، ومزودة بأنظمة مراقبة من غرفة التحكّم، وتمتلك محرّكات عالية القوة وذات استهلاك أقل للوقود".

لمعرفة المزيد من الإنجازات والأرقام التي حققها فريق مناولة سفن الحاويات عن بعد في المحطة رقم 3 بميناء جبل علي تفاعلوا مع الحلقة السابعة من #الفريق_ألفا "عمالقة المينا" واكتشفوا المزيد.