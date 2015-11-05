ميدو: لهذه الأسباب أرشح صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

يؤمن أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي بإمكانية فوز محمد صلاح جناح روما بالتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2015.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في القارة السمراء، والتي شهدت تواجد صلاح.

صلاح ينافس الثنائي الجزائري وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

وقال ميدو في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة يوم الأربعاء: "صلاح يملك فرصة كبيرة في الفوز بالجائزة لأكثر من سبب"

وأضاف "صلاح يقدم مستويات طيبة مع روما حاليا، فضلا عن دعمه بمساندة إعلامية مصرية وأجنبية للفوز بالجائزة".

وسيكون التصويت عن طريق مدربين وقادة منتخبات القارة السمراء، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في يوم 7 من شهر يناير المقبل.

وأوضح لاعب مارسيليا وتوتنام وويجان السابق "تصويت المدربين وقادة المنتخبات يتأثر كثيرا بالإعلام".

وأتم "مساندة الإعلام لصلاح قد تدخله في قائمة أفضل 3 لاعبين ثم الفوز بالجائزة في النهاية".

يذكر أن ميدو توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2002 عندما كان يلعب بقميص أياكس، بينما فاز صلاح بالجائزة نفسها في عام 2012 حين كان يلعب لبازل.

طالع أيضا ..

الأفضل في إفريقيا – هل يملك صلاح فرص كبيرة بسبب التألق في إيطاليا؟

مصدر بالكاف يكشف لـ في الجول: شخص واحد قادر على مساعدة صلاح ليصبح أفضل لاعب إفريقي

ضياء السيد: هؤلاء يجب أن يدعموا صلاح في جائزة الأفضل بإفريقيا

نجم إنتر السابق لـ في الجول: محمد صلاح يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي