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الخارجية الأمريكية تؤكد تأئيدها لنتائج مباحثات “فيينا” بشأن “سوريا”

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الخارجية الأمريكية تؤكد تأئيدها لنتائج مباحثات “فيينا” بشأن “سوريا” الخارجية الأمريكية تؤكد تأئيدها لنتائج مباحثات “فيينا” بشأن “سوريا”

 جددت الخارجية الأمريكية مساندتنها للشعب السورى ضد “داعش”،مؤكدة تأئيدها لمحادثات “فيينا” ،والبيان الصادر عنها بشأن الإنتقال السياسى فى سوريا وفقا لمبادىء بيان “جنيف”.

وقالت الخارجية أن قوات التحالف الذى تقوده “أمريكا” تساند الشعب السوري ضد “داعش” وتؤيد النقاش الذي جرى في “فيينا” لبدء عملية انتقال سياسي، بنائا على مبادئ “بيان جنيف”.

كما أضافت .سنواصل دعمنا لقوات الأمن العراقية لاستعادة الأراضي من داعش، بالإضافة للقوات السورية المعتدلة ،لدفع عجلة التقدم في كل من سوريا و العراق،مؤكدة تقديرها للجهود المبذولة من قبل قوات الأمن العراقية، والبيشمركة الكردية ،وقوات التعبئة الشعبية، والقبائل السنية ،والمعارضة المعتدلة السورية

وأوضحت أن “داعش” تهدد أمن المجتمع الدولي ،وهذا دفع”أمريكا” لمكافحته لوقف هذه “الآفة” على حد وصفها، حيث ستقوم باستخدام كل وسيلة متاحة لتحقيق هذا الهدف

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