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جامعة جنوب الوادي: 882 طالبًا تقدموا لانتخابات اتحادات الطلاب

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جامعة جنوب الوادي: 882 طالبًا تقدموا لانتخابات اتحادات الطلاب جامعة جنوب الوادي: 882 طالبًا تقدموا لانتخابات اتحادات الطلاب

أرشيفية

أكد الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي، تلقت 882 طلبًا من طلاب 19 كلية ومعهدًا بالجامعة، للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، لافتًا إلى أنه تقدم فى اليوم الأول 107 طلاب، و218 طالبًا في اليوم الثاني، و557 في اليوم الثالث.

فيما أشار مطاوع فكري، مدير عام رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي، إلى أن الكشوف النهائية المبدئية سوف يتم نشرها اليوم، والكشوف النهائية يوم الثلاثاء القادم بعد مرحلة الطعون.

ولفت إلى أن انتخابات اتحاد الطلاب تشرف عليها لجنة عامة، مكونة من نائب رئيس الجامعة، وعضو هيئة تدريس، وعضو هيئة تدريس من كلية حقوق، ومدير عام رعاية الشباب، و2 من طلاب الجامعات المتفوقين.

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