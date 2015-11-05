مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

>أشرف اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأسكندرية، على حملة تموينية مكبره شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط في القطاع التموينى وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وذكر بيان للمديرية اليوم ، أن الحملة أسفرت عن ضبط كل من محمود س م ا 40 سنة المدير المسئول عن محل بيع أسماك لحيازته وعرضه للبيع عدد " 97 " كجم من الأسماك " وبعرضها علي مديرية الطب البيطري " قسم التفتيش " تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وممدوح س م 27 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع عدد " 10 " جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالي وزن " 500 " كجم بقصد استخدامه في إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

ومحمد ا ش م 29 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته عدد " 10 " جوال فول بإجمالي وزن " 250 " كجم بدون ثمة مستندات كما تم ضبط اسطوانة بوتاجاز منزلية تستخدم في غير الغرض المخصص لها.

كما قام ضباط الإدارة بحملة بالاشتراك مع مفتشي التجارة الداخلية بالإسكندرية استهدفت أصحاب معارض بيع الدرجات النارية للتأكد من مشروعية حيازتها والإطلاع علي الإفراجات الجمركية الخاصة بها والفواتير أسفرت عن ضبط كل من هانى س ر35 سنة المدير المسئول عن محل دراجات نارية لحيازته وعرضه للبيع عدد " 2 " دراجة نارية مجهولة المصدر وبدون إفراجات جمركية، ومحمد م ص 31 سنة المدير المسئول عن محل دراجات نارية لحيازته وعرضه للبيع عدد " 2 " دراجة نارية مجهولة المصدر وبدون إفراجات جمركيه .