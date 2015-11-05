احتجاز شاب مصاب بالملاريا داخل مستشفى حميات بنى سويف

استقبلت مستشفى حميات بنى سويف شعبان حسن محمد شعبان 25 سنة يقيم قرية الزيتون بمركز ناصر شمال المحافظة مصاباً بارتفاع حاد فى درجة الحرارة، وبأخذ عينة وإجراء التحاليل اللازمة تبين إصابته بمرض الملاريا.

وأكد أهالى المريض أنه كان يعانى من ارتفاع درجة الحرارة فى 30 أكتوبر الماضى، أثناء تواجده بالمنزل، وعندما ساءت حالته وظهرت عليه أعراض جديدة، تم نقله إلى المستشفى أمس، حيث أشرف على علاجه د.حسن كامل مدير المستشفى وقام الأطباء بإعطائه محلول الجلوكوزبنسبة 10% بالإضافة إلى سحب عينة من دمه، وبتحليلها داخل معمل المستشفى تبين إيجابيتها وإصابة المريض بالملاريا، واليوم تم استكمال العلاج بمنحه عدد من الكبسولات الخافضة للحرارة، وما زال المريض تحت الملاحظة الدقيقة ويتلقى العلاج اللازم.

يذكر أن حالة الملاريا المحتجزة حالياً بمستشفى الحميات هى الثانية التى ظهرت فى المحافظة، حيث غادر صاحب الحالة الأولى المستشفى منذ أكثر من أسبوع بعد تلقيه العلاج اللازم.