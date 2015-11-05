تطعيم العاملين بصرف صحى قنا ضد التيتانوس والتيفود

صرح اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأنه تم تطعيم 72 من العاملين بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة قنا ضد التيتانوس والتيفود، حرصًا على سلامة العاملين بالشركة وخوفًا من انتقال عدوى من الأمراض المختلفة نتيجة التعامل مع مياه الصرف الصحى، وذلك بالتعاون مع الوحدة الصحية بالصالحية.

وأضاف "حمدى" أن حملة التطعيمات لموظفى الصرف الصحى تهدف إلى تحفيز النظام المناعى الطبيعى لجسم الإنسان لمهاجمة أى بكتيريا أو فيروسات تغزو جسمه نتيجة التعامل مع مياه الصرف الصحى، لافتا إلى أن حملة التطعيم تعد ضد التيتانوس والتيفود بمثابة المدعم الرئيسى لجهاز المناعة بجسم الإنسان، كما يهيأ الجسم لمحاربة الأمراض التى لم يصاب بها من قبل.

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