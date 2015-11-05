إخلاء عقار بمنطقة اللبان بعد انهيار أجزاء منه بسبب الأمطار بالإسكندرية

أخلت محافظة الإسكندرية وغرفة عمليات الحى، صباح اليوم، عقارا بمنطقة اللبان من سكانه بعد سقوط أجزاء منه، نتيجة سوء الأحوال الجوية بدون إصابات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اللبان بسقوط جزء من العقار رقم 11 شارع التورينى.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالى 80 مترا مربعا "بناء قديم" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة مشغول بالسكان وسقوط سقف حمام الطابق الأخير "دون حدوث إصابات".

وبسؤال "محمد.أ.ع" 45 سنة بدون عمل مقيم بالعقار محل البلاغ أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أن العقار صادر له قرار ترميم من حى الجمرك.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وتنبه على قاطنى العقار بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات وتم الإخلاء، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة اللبان وجار العرض على النيابة.