ماسورة مياه مكسورة تتسبب فى تلف 4 منازل بأخميم فى سوهاج

تسببت ماسورة مياه مكسورة بشرق دائرة مركز أخميم فى حدوث تلفيات بعدد 4 منازل نتيجة تسرب المياه للمنازل.

كان مركز شرطة أخميم قد تلقى بلاغا من الأهالى بكسر ماسورة مياه بناحية الأحايوه شرق دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين كسر بماسورة مياه عمومية مما نتج عنه تلفيات بمنازل مشيدة بالطوب اللبن ملك بخيت ح ا 42 عاما عامل وعلام ص ا ا 48 عاما عامل وعزب العرب خ ع 41 عاما مندوب بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز وقطيفة ص أ 46 عاما ربة منزل ويقيمون بذات الناحية لــم ينتــج عــن ذلــك ثمـــة إصابـــات بأحـــد وبسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص وأبدوا تضررهم من مسئولى شركة المياه وتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى للانتقال وتم غلق المحابس الرئيسية وجارى استبدال الماسورة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم والشئون الاجتماعية للانتقال واتخاذ اللازم.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4931 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة.