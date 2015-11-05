صور| الحكومة الكندية الجديدة نصفها سيدات إحداهن مسلمة أفغانية

أعلن رئيس وزراء كندا الجديد، تشكيل حكومته الجديدة، بعد نجاحه في الانتخابات التي أجريت مؤخرًا في البلاد.

وتضم الحكومة بينها 15 سيدة، أغلبهن في عمر الشباب.

وتتألف الحكومة الجديدة من ثلاثين وزيرا نصفهم من النساء، كما تضم الحكومة ولأول مرة وزيرة مسلمة، هي “مريم منصف” من مواليد أفغانستان، النائب في البرلمان الفدرالي الكندي عن مدينة تورونتو.

ويشغل أهم منصب في الحكومة الجديدة بعد رئاسة الوزراء، رئيس الحزب سابقاً “ستيفن ديون” في منصب وزير الخارجية.

وستكون تركيا الوجهة الأولى لزيارات ترودو الخارجية، وذلك في 15 نوفمبر الجاري، للمشاركة في قمة العشرين المنعقدة بولاية أنطاليا على البحر المتوسط.