محكمة النقض تتخذ قرارًا استثنائيًا لأول مرة منذ 84 عامًا من أجل «مبارك»

كتبت : شيماء حفظي

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، ولأول مرة في تاريخها، منذ أن تم تأسيسها، منذ 84 عامًا، نقل محاكمة متهم خارج قاعة المحكمة الرئيسية بوسط البلد، حيث أجلت المحكمة نظرإ عادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية القرن، إلى جلسة 21 يناير 2016م، ونقلها إلى أكاديمية الشرطة وذلك لظروف أمنية.

وأيدت محكمة النقض في إبريل الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي، ببراءة مبارك من الإتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانقضاء الدعوى الجنائية له ونجليه، وذلك فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم.

و محكمة النقض هي المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها القاهرة، وهي أيضًا أعلى محكمة في مصر.

وأنشأت المحكمة في 2 مايو سنة 1931 وهي، وتمثل قمة الهرم القضائي، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكنها تستطيع أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.