السيسى لـ BBC: يوجد بعض الأبرياء بالسجون ونراجع دائما موقف المسجونين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر استمرت خلال الـ40 عامًا الماضية بقانون الطوارئ، وهذا الأمر لا يحدث الآن، موضحًا أنه لا يدافع عن القانون، ولكن أتحدث عن الحالة التى تعيشها مصر والمنطقة العربية.

وأضاف "السيسى" فى مقابلة تليفزيونية مع هيئة الإذاعة البرياطنية "بى بى سى"، أن المصريين البسطاء يخافون من مصير بعض دول المنطقة التى تتعرض لها، قائلا "لما بيشوفوا مناظر الناس اللى بتغرق واللاجئين خايفين مصيرهم يبقى كده"، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتم اتخاذها مع الذين يتم سجنهم قانونية وليست اعتقالًا وتتم طبقًا للقانون.

وأكد "السيسى" أن هناك مراجعة لموقف الشباب فى السجون بشكل دورى، مضيفًا: مستمر حتى يطمئنوا، موضحًا أن اللجان المشكلة التى تقوم بعمل مراجعة داخل السجون حينما ترسل شيئًا خاصًا بالإفراج عن مساجين يتم إصدار العفو عنهم.

وردًا على سؤال حول وجود أبرياء فى السجون، قال الرئيس: "صحيح بس إحنا فى ظروف استثنائية وهذا ليس تبريرًا، ومفيش إجراء بنعمله إلا ونحاول أن ندقق فيه، وأن لا يظلم أحد فى مصر"، مؤكدًا أن مصر فى مرحلة صعبة من خلال الوقائع الموجودة فى المنطقة.

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