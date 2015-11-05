الكنيسة: الانتهاء من رفع آثار السيول بدير الباراموس وإنقاذ العمال المحتجزين

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن جهود الآباء الرهبان وعمال دير الباراموس بوادى النظرون نجحت فى رفع آثار السيول التى غمرت الدير وكنائسه الأثرية، وتسببت فى تهدم 17 باكية من سور الدير.

وأضاف بيان صادر عن الكنيسة منذ قليل: وصل ارتفاع منسوب المياه إلى متر ونصف المتر داخل الكنيسة الأثرية وإلى ثلاثة أمتار فى أروقة الدير، ونجحت جهود الآباء الرهبان وعمال الدير التى استغرقت 17 ساعة، من الثالثة فجرًا وحتى الثامنة من مساء أمس، فى سحب المياه، كما تمكن مسئولو الدير من إخراج مجموعة العمال الذين احتجزتهم المياه أثناء أدائهم لعملهم بالدير.

وطمأن البيان جموع الأقباط على حالة الآباء الرهبان، وأكد أن جميع الرهبان والعمال بالدير بخير والحالة الآن شبه مستقرة.



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