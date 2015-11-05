مباحث التموين تضبط 22 طن لحوم فاسدة ومليون لتر سولار وبنزين خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، من ضبط (10) قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها (1061947) لتر بنزين وسولار، و(14) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (145) أسطوانة، و(16) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (39864,515 طن)، وتم تحرير (48) قضية مخالفات مخابز.

كما أسفرت الحملات التموينية على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، عن ضبط (8) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و(45) قضية غش غذائى وغير غذائى، و(454) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(39) قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (22,535 طن لحوم مصنعة).

كما تم ضبط (4) قضايا فى مجال الأسماك بمضبوطات بلغت (860 كيلو جراما) و (21) قضية فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (183641 عبوة)، وضبط (21) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر .

تأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.