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ضبط تشكيلين عصابين تخصصا فى سرقه فيلات مدينة العبور

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ضبط تشكيلين عصابين تخصصا فى سرقه فيلات مدينة العبور ضبط تشكيلين عصابين تخصصا فى سرقه فيلات مدينة العبور
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تشكيلين عصابين تخصصا لسرقة فيلات مدينة االعبور.

تلقت مديرية امن القليوبية معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام المدعو "وائل.ع.م" 34 سنة بدون عمل بمحافظة الغربية المحكوم عليه هارب في عدد 3 قضايا تبديد والذي كان يعمل خفير خصوصي سابقاً بأحد الفيلات بالمرحلة الثالثة بمدينة الطلائع دائرة قسم العبور بإرتكاب وقائع سرقات الفيلات بالمنطقة التي كان يعمل بها لعلمه بتحركات قاطنيها ،وذلك بأسلوب كسر الشرفه.

وعقب تقنين الإجرات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بصحتها وأقر بإرتكابه الوقائع 3وقائع ،جاري تطوير مناقشة المتهم للوقوف علي حجم نشاطه الاجرامي.

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مصر 365