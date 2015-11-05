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ضبط 2 طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لصناعة اللانشون بالقليوبية

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ضبط 2 طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لصناعة اللانشون بالقليوبية ضبط 2 طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لصناعة اللانشون بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية والرقابة من ضبط "أحمدع.م" المدير المسئول عن مصنع يقوم بفرم هياكل وأجزاء الدواجن ومخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى واستعمالها فى اللحوم المصنعة "لانشون – همبورجر – سوسيس – بسطرمة" دائرة قسم الخصوص، ووجد بالمصنع الآتى 2 طن هياكل وأجزاء دواجن حيث ورد التقرير الطبى البيطرى يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1399 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.

كما تم ضبط "ليدا.ط" المدير المسئول عن مصنع خاص لتصنيع البسطرمة من اللحوم المجمدة ودهون اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى مما يسبب ذلك ضررًا على الصحة العامة وإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 110 كجم بسطرمة مصنعة، حيث ورد التقرير الطبى البيطرى يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19995 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.

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مصر 365

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