تحرير شخص وزوجته ونجليه من الخطف بعد دفع 150 ألف جنيه فدية بالبحر الأحمر

تمكن أهالى موجه بإدارة الشلاتين التعليمية من تحريره وزوجته ونجليه من يد خاطفيهم بعد دفع فدية مالية قدرها 150 ألف جنيه.

كانت بداية الواقعة عندما اعترض مجهولون طريق موجه تربية وتعليم أثناء سيره بطريق القصير قفط متوجها لمحافظة الأقصر وقاموا باختطافه وسيارته وزوجته ونجله ونجل أخيه، وطالبوا فدية من أهله 400 ألف جنيه لتحريره.

على الفور قام أهالى المختطفين بتوصل للخاطفين للقرى الجبلية بقنا، وجمعوا 150 ألف كفدية لتحريرهم، فيما كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من تمشيط طريق القصير قفط إلى آخر نقطه على حدودها مع محافظة قنا، بحثا عن الخاطفين ولم تتمكن الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبطهم.