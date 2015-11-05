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تامر شلتوت يعود في الموسم الثاني من «المكالمة» على «نغم إف إم» الأحد المقبل

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تامر شلتوت يعود في الموسم الثاني من «المكالمة» على «نغم إف إم» الأحد المقبل تامر شلتوت يعود في الموسم الثاني من «المكالمة» على «نغم إف إم» الأحد المقبل

تامر شلتوت، الإعلامي والممثل

كتبت : إنجي لطفي

يبدأ الممثل والإعلامي تامر شلتوت، الموسم الثاني من برنامجه “المكالمة” على تردد ” نغم إف إم”، وذلك ابتدءًا من يوم الأحد المقبل.

وقال أحمد سمير، رئيس محطة “نغم إف إم” في إتصال هاتفي مع ”"ONA، إنه قد تقرر بعد اجتماعات مع رئيس شركة راديو النيل ماهر عبدالعزيز ، بدء برنامج “المكالمة” في موسمه الثاني، ليركز على المشاكل الاجتماعية والأسرية، فضلًا عن التركيز على طرح مشكلات الأسرة على الجمهور، ومعرفة حلول من المستمعين، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بالأسرة المصرية والمجتمع المصري بشكلٍ يتناسب مع طبيعة إذاعة نغم إف إم.

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