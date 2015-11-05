تقرير في الجول - أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الدوري

هو لاعب بدأ رحلته مع الدوري المصري الممتاز وعمره 18 سنة ويعد حاليا أحد أسلحة الأهلي الرئيسية التي يعتمد عليها في تهديد دفاعات الخصوم.

مهما كان حجم المهارة التي يتمتع بها لاعب كرة القدم يبقى عامل الخبرة والتجربة حاسما في كثير من الأحيان ومرجحا لكفة الفريق الذي يمتلكه.

وعندما تنظر إلى قائمة الأهلي ترى فريقا مدججا باللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة لسنوات طويلة.

ليس هذا وحسب وإنما سجل مليء بالإنجازات والبطولات في رصيد هؤلاء النجوم.

فترى أيهم أكثر من لعب مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز؟

الإجابة. عبد الله السعيد.

صاحب الصواريخ المدفعية التي مزقت شباك عشرات حراس المرمى وأخصائي ركلات الجزاء الذي سجل هدفين في آخر بطول ضمها الأهلي إلى رصيده هو أكثر لاعبي الفريق الأحمر خوضا لمباريات الدوري.

فكانت مباراة بتروجيت الأخيرة التي حسمها عماد متعب في الوقت القاتل هي رقم 218 في تاريخه بالمسابقة التي شارك فيها لأول مرة موسم 2003-2004 بقميص الإسماعيلي.

أصبح السعيد عنصرا أساسيا في صفوف الدراويش منذ موسم 2006-2007 ولا يزال محافظا على معدله التهديفي في الدوري وهو مرتديا للفانلة الحمراء منذ انضمامه للأهلي موسم 2011-2012.

خاض السعيد 140 مباراة في الدوري بقميص الإسماعيلي وسجل له 36 هدفا إضافة لـ21 أحرزها في المسابقة مع الأهلي في 78 مباراة شارك بها.

ويتساوى تقريبا المعدل التهديفي للسعيد في البطولة سواء مع الإسماعيلي أو الأهلي فيبلغ للأول هدفا لكل 3.8 مباراة وللثاني هدفا لكل 3.7 مباراة.

ويأتي خلف السعيد في المركز الثاني ركيزة الأهلي الدائمة في وسط الملعب حسام عاشور بـ204 مباراة ثم أحمد فتحي 184 ثم عماد متعب 172 ثم وليد سليمان ومحمد نجيب 135.