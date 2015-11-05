تصنيف الفيفا.. أزمة السنغال تطيح بالفراعنة من الـ10 الأوائل في إفريقيا

لا يوجد مبرر لتراجع منتخب مصر ستة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم سوى أزمة مباراة السنغال التي كلفت الفراعنة لقاء كاد أن يحسن ترتيبهم.

أعلن الاتحاد الدولي فيفا عن التصنيف الجديد للمنتخبات العالمية والذي شهد تراجع مصر إلى المركز الـ57 بعدما كانت الـ51 في شهر أكتوبر.

وخرج منتخب مصر بذلك من العشرة منتخبات الأوائل على قارة إفريقيا مما قد يزيد مجموعته صعوبة في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 إذا تخطى عقبة تشاد.

وكانت أمام منتخب مصر فرصة لتحسين مركزه في التصنيف حال التغلب على السنغال في المباراة الودية التي ألغيت الشهر الماضي.

واحتل الفراعنة المركز الـ11 في القارة السمراء بعدما كانوا في المركز التاسع الشهر الماضي وسبقهم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وغانا وكاب فيردي والسنغال وتونس والكاميرون والكونجو وغينيا والكونجو الديموقراطية على التوالي من الأول للعاشر.

وإذا استمر الفراعنة في المركز الـ11 فهذا يعني احتمالية وقوعهم مع الجزائر وتونس في مجموعة واحدة في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال أو مع كوت ديفوار والكاميرون مثلا.

وتصدرت بلجيكا تصنيف كل منتخبات العالم بعدما نجحت في بلوغ نهائيات أمم أوروبا 2016 وأطاحت بالأرجنتين من الصدارة التي تراجعت للمركز الثالث متأثرة بهزيمتها أمام الإكوادور في تصفيات المونديال الشهر الماضي.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني وحافظت البرتغال على المركز الرابع فيما قفزت تشيلي أربعة مراكز لتحتل المرتبة الخامسة.

وجاءت إسبانيا سادسة تبعتها كولومبيا ثم البرازيل ثم إنجلترا ثم النمسا في المركز العاشر.