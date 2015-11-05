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حوار في الجول - دويدار يتحدث عن.. فوز الزمالك ' المُخيف ' للمنافسين ونصيحة كوبر وحمودي

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حوار في الجول - دويدار يتحدث عن.. فوز الزمالك ' المُخيف ' للمنافسين ونصيحة كوبر وحمودي حوار في الجول - دويدار يتحدث عن.. فوز الزمالك ' المُخيف ' للمنافسين ونصيحة كوبر وحمودي

انضم أحمد دويدار مدافع الزمالك لمنتخب للمرة الأولى مع هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة استعدادا لمواجهتي تشاد في تصفيات المونديال بعد ساعات من الفوز الصعب على المقاولون العرب 2-1.

وطُرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من مباراة المقاولون بعد ربع ساعة.. وتأخر الزمالك 1-0 لكن الفريق الأبيض عاد وجعلها 2-1.

ويحاور FilGoal.com أحمد دويدار حول انضمامه للمنتخب وسبب سوء أداء الزمالك في الفترة الماضية ورسالته إلى حمودي.

والتالي ما قاله دويدار في حواره مع FilGoal.com.

نصيحة كوبر

"كوبر كان قد تحدث معي في مباراة الأهلي بكأس السوبر وأخبرني بسعادته بالمستوى الذي أقدمه وأكد لي انضمامي للمنتخب في المعسكر المقبل من دبي وطالبني بالحفاظ على مستوي".

"حلم أي لاعب الانضمام للمنتخب.. منذ أن بدأت في الشرطة وأنا قائد الفريق وعمري 19 عاما ولم أنضم للمنتخب قط وشرف كبير لي أن أنال الفرصة".

"سأنضم غدا للمعسكر وأحاول الاستمرار على هذا المستوى".

سوء أداء الزمالك

"نجوم الزمالك في الموسم الماضي الكرة لم تخدمهم بعد حتى الآن وهؤلاء هم من كانوا يحملون الفريق على عاتقهم.. وهذا أثر على مستوى الفريق".

"الحظ يعاند بعض اللاعبين مثل باسم مرسي هداف الفريق أيضا غياب علي جبر ومحمد كوفي وأحمد حمودي هؤلاء سيضيفون لنا كثيرا".

"عند عودتهم سيكونوا إضافة للفريق بالتأكيد والأداء سيتغير ومتأكد من أن المعسكر الذي سنخضع له سيغير من أدائنا".

"فيريرا لا يقدر على تحفيظنا جمل فنية بين المباريات.. مجرد استشفاء وجرعات بدنية لا توجد تدريبات خططية.. ولهذا المباريات الودية في المعسكر والتدريبات ستكون إضافة لنا".

"المعسكر الطويل خلال أسبوعين سيشمل بالتأكيد تدريبات خططية وتحفيظ اللاعبين بعض الجُمل تنطبع على الأداء وسيتحسن بكل تأكيد".

"أعد جمهور الزمالك بعد العودة الفريق سيكون أقوى بكثير وسيكون هذا الفوز مفتاح الدوري".

فوز مخيف

"العودة بعد التأخر بـ10 لاعبين هذا مجهود جبار وكان لدينا عزيمة لتحقيق الفوز.. فعلناها مع النجم الساحلي وانتصرنا 3-0 وأمام المقاولون".

"هذا الفوز في الدقائق الأخيرة يقلق المنافسين ويبث الثقة في نفوس لاعبي الزمالك".

"العودة بهذه الطريقة ليس فقط يمنح الثقة للجمهور لكن يعطي انطباع للمنافسين أننا ننافس على الدوري لأن شكلنا في انطلاق المسابقة لا يوحي بهذا".

"لكن ما قدمناه في نهاية مباراة المقاولون هو شخصية الفريق ويعطي لهم إيحاء للمنافسين بأننا أقوى".

حمودي

"أحمد حمودي لاعب كبير جدا.. ويصنع الفارق مع أي فريق وغيابه مؤثر جدا علينا".

"حمودي إن عاد واشترك في المباريات بعد اكتمال لياقته سيكون إضافة قوية وسيساهم في تغيير شكل الزمالك".

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