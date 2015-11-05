مدرب المقاصة لـ في الجول: قد نشرك لاعبين لأول مرة أمام الأهلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لمصر للمقاصة عن أن سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني قد تستمر أمام الأهلي يوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري.

المقاصة بدأ الدوري بشكل جيد لا يقل عن إنجاز الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز الرابع. وجمع فريق إيهاب جلال 5 نقاط عقب 3 جولات يحتل بهم المركز الخامس.

وبعد إسقاط سموحة 2-0 في الجولة الثالثة، يدخل المقاصة الاختبار الأصعب أمام الأهلي الذي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "نعتمد على سياسة التدوير في المقاصة، والقائمة لا تضم 11 لاعبا فقط".

وأوضح "خلال الـ3 جولات الأولى، تغير التشكيل من مباراة لأخرى وحتى مواجهة سموحة السابقة أشركنا لاعبين لأول مرة".

وواصل متما "الأمر لن يختلف أمام الأهلي، تشكيلنا سيكون بناء على الطريقة التي سنتوقع أن يلعب بها منافسنا. وقد نشرك لاعبين لأول مرة".