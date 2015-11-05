بالفيديو والصور..اشتباكات بين أنصار مبارك ومصابى الثورة أمام دار القضاء العالى

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة ، اشتباكات بين أنصار مبارك ومصابى الثورة ، أمام دار القضاء العالى عقب تأجيل نظر إعادة محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لـ21 يناير.

وكانت قررت محكمة النقض منذ قليل تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 21 يناير المقبل، لضم المفردات، واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، على ضوء ما ورد بخطاب الداخلية اليوم، وإحضار مبارك بالجلسة المقبلة.

كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة اليوم الخميس 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.