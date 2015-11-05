مصرع عامل صعقا بكهرباء كولدير مياه داخل مدرسة فى سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استبعاد مديرة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية، وإدارة المدرسة، بعد مصرع عامل بالمدرسة، نتيجة صعقه بكهرباء كولدير مياه داخل المدرسة.

وكان عامل بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية، يدعى عاطف زكريا جبرة، قد صعقه كولدير مياه داخل المدرسة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتوفى هناك.

وعلى الفور انتقل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ووكيل وزارة التربية والتعليم إلى المدرسة وقرر المحافظ استبعاد مديرة وإدارة المدرسة.

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