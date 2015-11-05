"الكهرباء": فرق فنية لحصر الأسلاك العارية وصيانتها سريعاً

أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم حالياً من خلال فرق فنية على مستوى الجمهورية بعمل مسح شامل لجميع أكشاك و توصيلات الكهرباء، للتأكد من سلامتها.

وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه المسح الذى ستقوم به الفرق الفنية هو عمل حصر لأكشاك الكهرباء أو الكابلات التى توجد بها سلوك "عريانة" وتغطيتها و إصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المواطنين.

وقال اليمانى إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت فى هذا المسح قبل رصد وسائل الإعلام من خلال صور بعد الأسلاك العارية، لافتاً إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع هذا الموضوع بنفسه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.