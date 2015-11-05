أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء": فرق فنية لحصر الأسلاك العارية وصيانتها سريعاً

Google+ Print
"الكهرباء": فرق فنية لحصر الأسلاك العارية وصيانتها سريعاً "الكهرباء": فرق فنية لحصر الأسلاك العارية وصيانتها سريعاً
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء تقوم حالياً من خلال فرق فنية على مستوى الجمهورية بعمل مسح شامل لجميع أكشاك و توصيلات الكهرباء، للتأكد من سلامتها.

وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه المسح الذى ستقوم به الفرق الفنية هو عمل حصر لأكشاك الكهرباء أو الكابلات التى توجد بها سلوك "عريانة" وتغطيتها و إصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المواطنين.

وقال اليمانى إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت فى هذا المسح قبل رصد وسائل الإعلام من خلال صور بعد الأسلاك العارية، لافتاً إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع هذا الموضوع بنفسه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني