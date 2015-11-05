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وزير الطيران: المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية فى التأمين والسلامة

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وزير الطيران: المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية فى التأمين والسلامة وزير الطيران: المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية فى التأمين والسلامة
صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى بأن جميع المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية فى التأمين والسلامة وتخضع لمراجعات دورية من سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئات التفتيش الدولية، كما تتعاون السلطات المصرية مع مفتشى هيئة الطيران الأمريكية FAA والجانب البريطانى فى تطبيق أى إجراءات اضافية مطلوبة.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه بخصوص ما تداول عن فرضية إسقاط الطائرة الروسية عن طريق تفجير داخلى، فإن لجنة التحقيق لم يظهر لديها حتى الآن أية شواهد أو بيانات تؤكد هذه الفرضية، كما أن تحرص على دقة وسلامة التحقيق فى الحادث بما يضمن ظهور الحقائق للعالم حرصاً على سلامة وأمن الطيران بوجه عام.

ويستقبل اليوم مطار شرم الشيخ 23 رحلة من روسيا و8 رحلات من أوكرانيا و3 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من ورحلة من الأردن و22 رحلة داخلية.

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مصر 365

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