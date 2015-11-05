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السيسى لـBBC: "الإخوان قتلوا وخربوا خلال السنتين الماضيتين"

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السيسى لـBBC: "الإخوان قتلوا وخربوا خلال السنتين الماضيتين" السيسى لـBBC: "الإخوان قتلوا وخربوا خلال السنتين الماضيتين"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى شعب مسالم، وأن حققت نجاحا كبيرا ضد داعش، ومستمرين، مضيفًا:"نتحدث عن منطقة محدودة جدا فى سيناء لا تساوى 1% منها، ونكافح التطرف والإرهاب فى المنطقة، مع الحرص لعدم سقوط مدنيين، وأن أسلحة ومتفجرات تم التعامل معها وإنهائها".

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، خلال مقابلة تليفزيونية، حول وضع الإخوان المسلمين، قال الرئيس: "قتل وتخريب تدمير خلال السنتين الماضيتين، البلد كانت تسعنا جميعا، هم جزء من الشعب المصرى والدور هم الذين يحددوه".

وأضاف السيسى أن الإسلاميين المسلحين خطر على المنطقة والعالم، وحذرت من المقاتلين الموجودين فى سوريا، الخطر كبير جدا، خريطة التطرف والإرهاب والقتل تزيد.

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