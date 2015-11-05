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"التعليم": مصرع عامل أثناء تنظيفه ثلاجة المدرسة فى سوهاج

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"التعليم": مصرع عامل أثناء تنظيفه ثلاجة المدرسة فى سوهاج "التعليم": مصرع عامل أثناء تنظيفه ثلاجة المدرسة فى سوهاج
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن عاملا فى مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بسوهاج صعق بالكهرباء، أثناء تنظيفه ثلاجة المدرسة، ولقى مصرعه على الفور، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، مشيرا إلى أنه يدعى عاطف زكريا جبر.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن محافظ سوهاج توجه إلى المدرسة وأمر بنقل قيادات المدرسة وإحالتهم إلى التحقيق.

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