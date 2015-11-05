الفريق أول صدقى صبحى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته قبرص

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد انتهاء زيارته الرسمية لقبرص، والتى اجرى خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع نظيره القبرصى على صعيد التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

وكان الفريق أول صدقى صبحى قد اجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الى قبرص بحضور وزير الدفاع بجمهورية قبرص وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى تجاة ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية، كما تم التفاهم حول زيادة اوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين.