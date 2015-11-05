كندا تعلن استعدادها لاستقبال 25 ألف لاجئ سورى

>أعلن وزير الجنسية والهجرة الكندى جون ماكالام، أن بلاده قررت استقبال 25 ألف لاجئ سورى على أراضيها حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الوزير قوله "إن الحكومة الكندية الجديدة تعتزم تنفيذ التعهدات التى قطعتها خلال الحملة الانتخابية "، مشيرا إلى أن استضافة 25 ألف لاجئ يندرج فى إطار أهداف الحكومة، وأن الحكومة الجديدة ستحصل على التأييد فى سائر البلاد بما يخولها تحقيق هذا الهدف.

وذكر الوزير الكندى أن وزارته ستتعاون مع وزارة الدفاع، حيث سبق لليبراليين أن اقترحوا - قبيل الانتخابات البرلمانية التى شهدتها كندا الشهر الماضى - استخدام طائرات الشحن العسكرية الكندية لاستقدام اللاجئين.

وكان رئيس الوزراء الكندى السابق ستيفن هاربر، قد أعلن فى وقت سابق استعداد كندا - فى حال فوز حزب المحافظين فى الانتخابات البرلمانية - قبول 10 آلاف لاجئ سورى على أراضيها حتى نهاية العام، مشددا على ضرورة التحقق التام من عدم اندساس إرهابيين فى صفوف اللاجئين وتسللهم إلى كندا.

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