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ملك الأردن يؤكد عدم وضع كاميرات داخل المساجد فى الحرم القدسى

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ملك الأردن يؤكد عدم وضع كاميرات داخل المساجد فى الحرم القدسى ملك الأردن يؤكد عدم وضع كاميرات داخل المساجد فى الحرم القدسى

>قال ملك الأردن إن خطة وضع كاميرات أمنية فى الحرم القدسى فى القدس لن تشتمل على مراقبة داخل المسجدين الموجدين فى المكان.

وكان وزير الخارجية جون كيرى قد أعلن عن الخطة التى تشتمل على نصب كاميرات مراقبة على مدار الساعة فى المكان الشهر الماضى فى محاولة لإخماد العنف المستمر منذ أسابيع، ورحبت إسرائيل بالفكرة، وقالت إنها يمكن أن تواجه مزاعم الفلسطينيين بأنها تحاول زيادة التواجد اليهودى فى المكان.

لكن الفلسطينيين انتقدوا الخطة وقالوا إن إسرائيل يمكن أن تستخدم الكاميرات للتجسس على الناس واعتقالهم. ويبدو أن تصريحات الملك عبد الله الثانى اليوم الخميس محاولة لتبديد تلك المخاوف، وكان الحرم القدسى الذى يقدسه اليهود والمسلمون مركزا لموجة العنف الحالية. والاضطرابات أججتها شائعات بأن إسرائيل تخطط للاستيلاء عليه.
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