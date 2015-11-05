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مرتضى يجتمع بفيريرا لبحث المرحلة المقبلة للزمالك

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مرتضى يجتمع بفيريرا لبحث المرحلة المقبلة للزمالك مرتضى يجتمع بفيريرا لبحث المرحلة المقبلة للزمالك

يجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بجوزفالدو فيريرا مدرب الفريق لبحث الترتيبات اللازمة لمعسكر بطل الثنائية المحلية في الإمارات.

وجمع الزمالك 10 نقاط من مبارياته الأربع الأولى في رحلة الدفاع عن لقب الدوري وسيكون لقائه المقبل أمام حرس الحدود يوم 16 ديسمبر المقبل.

واستقر فيريرا على الإمارات لدخول الفريق معسكرا إعداديا للمرحلة المقبلة من الدوري مستغلا توقف مباريات الفريق في المسابقة حتى مواجهة الحدود.

وانضم 10 لاعبين من الزمالك لمنتخب الذي يستعد لمباراتي تشاد في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

واختار حسام البدري مدرب منتخب مصر الأوليمبي أربعة لاعبين أخرين من القلعة البيضاء في القائمة المبدئية التي تستعد لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

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