تظلم جديد يطالب بالإفراج عن إسراء الطويل لسوء حالتها الصحية

تقدم هانى الصادق، مدير مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، بتظلم جديد لمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالإفراج عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، المحبوسة احتياطيا على ذمة اتهامها بالتورط فى أنشطة مضرة بالأمن القومى.

وتضمن التظلم رقم 18968 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أنه تم القبض على الناشطة إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وأسندت إليها النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة للإضرار بالمركز السياسى والاقتصادى للبلاد، مطالبًا بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات نظرًا لحالتها الصحية.

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