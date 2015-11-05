النيابة تستمع اليوم لأقوال سمير صبرى فى اتهامه إنتصار بالتحريض على الفسق

تستمع اليوم الخميس نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، إلى أقوال المحامى سمير صبرى مقيم دعوى تتهم الفنانة إنتصار، بارتكابها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، عقب دعوتها للشبابا بمشاهدة المواقع الإباحية.

وكان صبرى قد طالب بالتحقيق فى البلاغ وإحالة إنتصار للمحاكمة العاجلة، لاقترافها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، والذى جرمتها المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارست أفعالاً مخلة بالحياء بالمخالفة للمادتين 178 , 178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنة 1952، وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى أسطوانة مدمجة.

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