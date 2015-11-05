أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستمع اليوم لأقوال سمير صبرى فى اتهامه إنتصار بالتحريض على الفسق

Google+ Print
النيابة تستمع اليوم لأقوال سمير صبرى فى اتهامه إنتصار بالتحريض على الفسق النيابة تستمع اليوم لأقوال سمير صبرى فى اتهامه إنتصار بالتحريض على الفسق
تستمع اليوم الخميس نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، إلى أقوال المحامى سمير صبرى مقيم دعوى تتهم الفنانة إنتصار، بارتكابها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، عقب دعوتها للشبابا بمشاهدة المواقع الإباحية.

وكان صبرى قد طالب بالتحقيق فى البلاغ وإحالة إنتصار للمحاكمة العاجلة، لاقترافها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، والذى جرمتها المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارست أفعالاً مخلة بالحياء بالمخالفة للمادتين 178 , 178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنة 1952، وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى أسطوانة مدمجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365