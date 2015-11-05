رفع جلسة محاكمة "المستريح" المتهم بالنصب على المواطنين لتغيب محاميه

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلى رفع محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية بعد بدئها بدقائق لتغيب دفاعه لإجرائه عملية فى القلب.

يذكر أن "المستريح" تغيب عن حضور الجلسة الماضية بسبب دواعٍ أمنية، ولم تعلن المحكمة حتى كتابة السطور تفاصيل أسباب تخلفه.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب بمباحث الأموال العامة، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون تمييز نظير فوائد متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وامتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد الفائدة المتفق عليها.