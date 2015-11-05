أمن القاهرة يداهم عددا من الأسواق لضبط الأسعار وسماع شكاوى المواطنين

تستكمل مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة حملاتها الأمنية والتموينية على الأسواق، بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للتأكد من مدى التزام البائعين بالأسعار المقررة على السلع وعدم استغلال المواطنين.

وتقوم المديرية بشن الحملات على الأسواق اليومية والإسبوعية، بهدف خفض الأسعار والاستماع لشكاوى المواطنين ومعاقبة بائعى المنتجات والسلع اليومية للمواطنين، وتستمر تلك الحملات لحين إلزام البائعين بأسعار مخفضة لكافة السلع، وعدم بيعها للجمهور بأسعار أزيد من سعرها الأصلى.

كما يتم مداهمة مخازن ومحلات ومصانع تقوم بتخزين السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء للجمهور، وتم ضبط عدد من المحلات، وتم تحريز كافة المضبوطات بها.

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