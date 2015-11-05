مشادات بين المحامين بمجلس الدولة أثناء نظر دعوى وقف انتخابات النقابة

وقعت مشادات كلامية بين المحامين بمجلس الدولة أثناء انتظار جلسة دائرة الموضوع، التى تطالب بتعديل الحكم الصادر والقضاء مجددا بوقف انتخابات نقابة المحامين، المقرر انعقادها 8 نوفمبر الجارى.

وتطالب الدعوى أيضا بإجراء الكشف الطبى على المرشحين بانتخابات نقابة المحامين.

>وتدخل أفراد أمن مجلس الدولة لتهدئة المحامين والفصل بينهم.

كانت أمرت أمس محكمة أول درجة بتقديمها لدائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ونظرها بجلسة استثنائية اليوم الخميس .

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