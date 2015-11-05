حبس عاطل قتل زوج والدته بسبب خلافات على الميراث بالصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بدفن وتشريح جثة "سالم.ى" 53 سنة فلاح والذى لقى مصرعه إثر إطلاق نجل زوجته النار عليه لخلافات الميراث، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان عاطل قد قتل زوج والدته المسن بسبب خلافات نشبت بين الأم وبين نجلها على الميراث، وعندما تدخل الزوج لمناصرة زوجته أطلق عليه المتهم 5 طلقات فى منطقة الرأس حتى أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف بوفاة "سالم.ى" 53 سنة فلاح ومقيم بمنطقة عرب القومية التابعة لدائرة مركز الصف، بعد قيام نجل زوجته بإطلاق أعيرة نارية عليه بسبب مناصرته لزوجته على ابنها.

بمناقشة الزوجة اعترفت بوجود خلافات مع نجلها بسبب الميراث، وأن زوجها تدخل لفض مشاجرة نشبت بينهما ومناصرتها فأطلق نجلها عليه أعيرة نارية وتمكن من الهروب.

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