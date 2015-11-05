ضبط 5 متهمين مطلوبين أمام النيابة وإعدام 11 كلبا ضالا فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية والمرافق والمتهمين الهاربين فى حملة أمنية شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين على القانون.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 5 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية، منها شروع فى قتل وسرقة بالإكراه، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة من إعدام 11 كلبا ضالا خلال الحملة التى نظمتها إدارة المرافق لإعادة الأمن إلى الشارع المنيا، وحررت مباحث المرور 1603 مخالفات مرورية متنوعة و34 دراجة بخارية بدون ترخيص، كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية و2 خرطوش و2 فرد محلى الصنع وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة.