مقتل شخصين بطلق نارى فى خصومة ثأرية بمركز كوم أمبو بأسوان

لقى شخصان مصرعهما صباح اليوم، الخميس، إثر إصابتهما بطلق نارى، على خلفية خصومة ثأرية وقعت أحداثها فى عزبة العرب بقرية العباسية مركز كوم أمبو بأسوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد عيد عبد الحميد، مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بمقتل "عبد الحميد.ا" 62 سنة، و"جادو.م" 48 سنة، مقيمين قرية العباسية، متأثرين بإصابتهما بطلق نارى.

وتبين من التحريات، أن المجنى عليهما تورطا فى خصومة ثأرية وقعت أحداثها فى عزبة العرب بقرية العباسية دائرة مركز كوم أمبو، شهر أبريل الماضى، وراح ضحيتها ربة منزل تدعى "فاطمة.م.ج" 25 سنة، ووالدها، واتهم زوج المجنى عليها "أحمد.ع.ا" 26 سنة، مزارع، شقيق زوجته بالتسبب فى وفاتها، وذلك فى المحضر رقم رقم 1566 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015.