سياح لصحيفة إسبانية: لا نشعر بالخطر فى مصر رغم مخاوف أوروبا

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن مدينة الأقصر تعتبر من أهم وأجمل المدن السياحية فى مصر ، والتى يزورها العديد فى فصل الشتاء بشكل خاص، وقالت "إن السياحة فى مصر بدأت تنتعش مرة أخرى، ولكن ستتعرض لضرر مجدادا فى حال تم إثبات أن حادث الطائرة الروسية وراءها هجوم إرهابى".

وقال ميشيل سائح فرنسى يزور وادى الملوك فى مدينة الأقصر المصرية لصحيفة الموندو الإسبانية "إن أوروبا تشعر بالقلق حيال السفر إلى مصر، ولكننا هنا فى أمان، ولا نشعر بأى خطر، نسطيع أن نذهب لرؤية الأماكن الساحرة فى مصر ولكن بشكل منفرد دون حشود".

وقال الأرجنتينى روبرتو بيسانو "يوجد العديد من قوات الأمن عند مداخل المعالم الأثرية فى صعيد مصر، وليس لدينا وقت لنخاف فالوقت هنا ممتع برؤية تلك الأماكن".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسبوع كان هناك مخططات لتبديد شكوك الزائرين إلى مصر وإغواء زوار أكثر ولكن أمر الطائرة الروسية حطم تلك الآمال إذا كان وراء ذلك هجوم إرهابى، على الرغم من استبعاد مصر وروسيا ذلك.

وقال محمد إبراهيم وهو مرشد سياحى "إن هنا يوجد أمن وسيطرة من رجال الأمن، وأكد أن السياح الإسبان أتوا لمصر بشكل جيد فى الأيام السابقة، وكانت هناك رحلات إلى البحر الأحمر وشرم الشيخ، أنا متفائل، السياحة بحالة مؤقتة من السوء ولكن الوضع سيكون أفضل".



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