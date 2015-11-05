بالصور.. إنقاذ 38 مواطنا فى البحيرة بعد محاصرة مياه الأمطار لمزرعتهم

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل الحماية المدنية، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من إنقاذ (13) شخصا بعد محاصرتهم بمياه الأمطار الغزيزة أعلى سطح مزرعة دواجن غرقت بأكملها بقرية الجعار التابعة لمركز وادى النطرون .

انتقل مدير أمن البحيرة والحكمدار ومدير المباحث لمكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من إنقاذ المحاصرين من أعلى سطح المزرعة المشار إليه، ونقلهم عبر زوارق إلى منطقة آمنة دون حدوث ثمة إصابات بأحد منهم.

كما تمكنت القوات من إنقاذ (25) عاملا زراعيا وسيدة بعد محاصرتهم داخل مسكن أحدهم المكون من طابقين بمياه الأمطار الغزيزة بقرية الشجاعة بوادى النطرون.

فيما أصيب العقيد محمد بلبع وكيل الحماية المدنية بشرخ تم نقله على إثره لمستشفى الشرطة بالإسكندرية، لتلقى العلاج اللازم .



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