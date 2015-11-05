الأمين العام لـ"النواب": إجراء تجربة التصويت الإليكترونى بالمجلس الأحد

قال خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس ستجرى تجربة على التصويت الإلكترونى فى القاعة الرئيسة للمجلس فى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد المقبل، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الشركة المنفذة لنظام التصويت.

وأضاف الصدر - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الشركة المنفذة ستقوم بشرح واف لإمكانيات القاعة بعد تجهيزها بأدوات التصويت الإلكترونى، وسيتم الرد على جميع استفسارات الإعلاميين حول نظام التصويت الجديد.

وأشار الصدر إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى التى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ستتم عبر الصناديق الزجاجية منعاً لأى لبس فى عملية التصويت.

- الأحد..أول تجربة عملية للتصويت الإلكترونى بمجلس النواب