بعد الإسكندرية.. هاشتاج "المنصورة بتغرق" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "المنصورة بتغرق" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، عقب هطول أمطار غزيرة على المدينة، على غرار هاشتاج "الإسكندرية بتغرق" الذى تصدر الموقع أمس الأربعاء.

وتناقل رواد موقع "تويتر" صورًا للأمطار بالمنصورة، إلى جانب البرق الذى ظهر فى سمائها، متسائلين عن المدينة التى سوف تغرق فى المرة المقبلة.

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