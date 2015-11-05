الرئيس السيسى يلتقى نخبة من خبراء المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس مع نخبة من خبراء المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى بداية لقاءاته الهامة فى اليوم الثانى من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، التى وصلها يوم أمس الأربعاء.

وعرض الرئيس رؤيته للتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إضافة إلى العلاقات المصرية البريطانية.

ويمتلك المعهد سمعة دولية كبيرة فى مجال السياسية والتقارير الاستراتيجية المستقبلية والرؤى التحليلية لمختلف القضايا الدولية.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس ظهر اليوم إلى 10 داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء) حيث يستقبله رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لعقد مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب بجانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات فى سوريا وليبيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وصل أمس إلى لندن، حيث عقد ثلاثة لقاءات: الأولى كانت مع صندوق "اكتيس" للاستثمارات المباشرة، قبل أن يلتقى الخبير فى البنية التحتية اللورد بول دايتون، ثم روبرت دادلى الرئيس التنفيذى لشركة "بريتش بتروليوم".

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