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السيسى: مصر تعيش ظروفا استثنائية..ولا يوجد معتقلين فى السجون

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السيسى: مصر تعيش ظروفا استثنائية..ولا يوجد معتقلين فى السجون السيسى: مصر تعيش ظروفا استثنائية..ولا يوجد معتقلين فى السجون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإجراءات التى يتم اتخاذها فى السجون المصرية قانونية وليست اعتقالا.

وأشار الرئيس السيسى فى مقابلة تليفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، إلا أن تعيش فى ظروف استثنائية، وأن أى إجراء يتم اتخاذه يتم التدقيق فيه.


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