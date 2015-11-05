مؤسسة حقوقيه تتقدم بتظلم للنائب العام للإفراج عن «إسراء الطويل»

تقدم هاني الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، بتظلم إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، والذي يطالب فيه بالإفراج الفوري عن الناشطة “إسراء الطويل”، وإخلاء سبيلها على ذمة القضية التي تم تجديد حبسها على أثرها 45 يومًا بداية الأسبوع الجاري.

وذكر التظلم، الذي حمل رقم 18968 لسنة 2015م عرائض النائب العام، أنه قد تم القبض على الناشطة “إسراء الطويل”، في القضية التي حملت الرقم رقم 485 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وأسندت إليها النيابة تهم ” الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة على خلاف القانون والدستور والغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها – الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين – وبث أخبار تستهدف تكدير السلم العام”.

> وأوضح التظلم، أن إسراء الطويل “بريئة” مما نسب إليها لـ5 أسباب، أولها ” انتفاء أركان الجريمة سواء المادي أو المعنوي”، ثانيها “عدم مواجهة المتهمة بثمة أحراز أو أي دليل مادي أو معنوي يفيد إدانتها أو تورطها لما أسند إليها من إتهامات”، وثالثها “أن كل الإتهامات الموجهة إليها مرسلة ولا دليل عليها إلا تحريات الأمن الوطني فقط، والتي لا يجوز التعويل عليها كدليل إتهام، وذلك وفقًا لما أقرته محكمة النقض.”

> وذكر التظلم رابعها ” على صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار النائب العام بوضع قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب وذلك بتاريخ 2نوفمبر الجاري”، وخامسها ” أن إسراء الطويل مصورة وليست محررة لتروج أفكار أو لمنهج، وإنما مصورة تقوم بنقل المشاهد كما هي”.

> وطالب التظلم في نهايته بقبوله، والإفراج عن إسراء الطويل، وإخلاء سبيلها بأي ضمان.